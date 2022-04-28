Радісну новину повідомили у Генштабі Збройних Сил України, звітуючи про актуальну обстановку на фронті.
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Окупанти намагаються наступати на Харківщині
За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог на території Бєлгородської області розгорнув до 5 дивізіонів ракетних комплексів "Іскандер-М". Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил.
Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області Росії на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.
Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції сил оборони України на напрямках:
- Бражківки,
- Довгенького.
Однак окупанти успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також росіяни безуспішно намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Комишувахи.
Де ще окупанти зазнали невдачі
- Російські війська продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Таким чином вони намагаються утримати раніше захоплені рубежі.
- У відомстві додають, що цієї доби противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав – зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.
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