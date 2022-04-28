Про це у ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова, Анна Черненко. Вона також додала, що під час обстрілу передмістя, загинув чоловік на кладовищі, коли навідував рідних.

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Як зазначає журналістка, сам Харків обстрілювали вже приблизно в обід, постраждали околиці в різних частинах міста. Внаслідок одного з таких обстрілів загинув чоловік, та ще дві людини отримали поранення.



Ось такі вирви залишили по собі уламки снаряду / 24 канал

Частина снарядів не розірвалась, застрягла просто в городах людей. Декого обстріл застав на кладовищі, коли люди прибирали на могилах у своїх родичів, розповідає кореспондентка.



Жінка розповідає, як врятувалась від обстрілу / 24 канал

За словами очевидців, у чоловіка було мало шансів вижити, адже снаряд впав фактично у нього.



Чоловік загинув, коли прибирав на могилі близьких / 24 канал

Коли почався обстріл, ми були на городі – саджали картоплю. Я почула сильні вистріли, ми лягли на землю і так перечекали небезпеку,

– повідомляє очевидиця.

Станом на 13:00, у Харкові 3 загиблих та 7 поранених, внаслідок останнього обстрілу, повідомляє Анна Черненко.

Більше фото сьогоднішнього обстрілу Харкова та області:

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