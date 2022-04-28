У СБУ наголосили, що 19 танкових двигунів та інші комплектувальні до бронетехніки призначалися для російських окупантів. Знахідку оцінили у близько 1,5 мільйона доларів.

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За даними СБУ, виявленого майна достатньо, аби відремонтувати половину танкового батальйону.

Нелегальну схованку облаштував місцевий житель, який змовився з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу. Окрім того, харків'янин організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектують російські танки марки Т-64,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом на українські танки аналогічного компонування ще від початку 2000-х встановлюють суттєво модернізовані двигуни. Вони вирізняються збільшеною потужністю та надійністю.

Харків'янин і громадянин Китаю збирали таємні дані

Харківська обласна прокуратура у квітні 2022 року повідомила, що харків'янин та громадянин Китаю збирали дані, які становлять державну таємницю. Тепер спільників судитимуть. Обвинувальний акт до суду вже скерували.

Громадянин Китаю збирав інформацію, аби передати її своїй країні. Для цього він домовився зі співробітником одного з наукових центрів. Той мав передати відомості зі ступенем секретності "таємно".

Слідство встановило, що у документах містилася інформація про розробку антикорозійних покриттів.

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