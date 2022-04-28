В СБУ подчеркнули, что 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике предназначались для российских оккупантов. Находку оценили в около 1,5 миллиона долларов.

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По данным СБУ, обнаруженного имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

Нелегальный тайник обустроил местный житель, сговорившийся с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, харьковчанин организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

По информации СБУ, эти силовые агрегаты планировалось передать российско-оккупационным войскам в случае проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации до сих пор комплектуют российские танки марки Т-64,

– говорится в сообщении.

Между тем, на украинские танки аналогичной компоновки еще с начала 2000-х устанавливают существенно модернизированные двигатели. Они отличаются увеличенной мощностью и надежностью.

Харьковчанин и гражданин Китая собирали секретные данные

Харьковская областная прокуратура в апреле 2022 года сообщила, что харьковчанин и гражданин Китая собирали данные, составляющие государственную тайну. Теперь сообщников будут судить. Обвинительный акт в суд уже направили.

Гражданин Китая собирал информацию, чтобы передать ее своей стране. С этой целью он договорился с сотрудником одного из научных центров. Тот должен был передать сведения со степенью секретности "тайно".

Следствие установило, что в документах содержалась информация о разработке антикоррозионных покрытий.

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