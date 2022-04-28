Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских захватчиков. В ней один из рашистов рассказал, как они украли танк.
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Идем сейчас укропов крушить. Отжали у них танк, в*бали в него пол тонны тротила. На*башили его болтами, гайками, ху*йками. Увешали его минами, сделали из него дистанционное управление. Сейчас на пульте его в деревню запустим. Посреди села, как е*нем! Там будет бабах,
– сказал рашист.
Вражеского военного совершенно не смущает, что в деревне живут мирные люди. Напротив – он с упоением рассказывает о кровавых планах.
Смотрите видео с перехваченным разговором оккупантов:
В СБУ подчеркнули, что эту информацию используют в международных судах, чтобы наказать убийц.
О чем говорили оккупанты в предыдущих перехваченных разговорах
- Русские бунтуют целыми воинскими частями. Из-за колоссальных потерь никто не спешит ехать на войну в Украину.
- На войне гибнут не только рядовые солдаты, но и командиры. Один оккупант рассказал, как собирали обратно в живот кишки командующего бригадой. Его отправили на лечение в Россию, однако выжить не удалось.
- В другом разговоре россиянин рассказал, как пытал украинского военного. По ноге бойца проехались колесом, но тот так и ничего не сказал оккупантам.
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