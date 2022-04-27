Оккупант рассказывает, что военное руководство России скрывает потери оккупантов в войне. По его словам, россиян погибло около 26 тысяч.

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Об этом свидетельствует перехваченный разговор СБУ.

Пацанов до**я побило наших, пи**ец дох*я… Официально одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бл**ь, за 2 месяца…

– рассказывает оккупант своему другу.

Российский военный говорит, что погибают не только обычные солдаты, но и чиновники. В частности, "прилетело" одному командиру. Его увезли в Россию, чтобы спасти, но там он умер.

"Командующему бригаду прилетело (генеральская должность – СБУ). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало…", – добавляет захватчик.

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