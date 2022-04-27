Окупант розповідає, що військове керівництво Росії приховує втрати окупантів у війні. За його словами, росіян загинуло майже 26 тисяч.

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Про це свідчить перехоплена розмова СБУ.

Пацанів до**я побило наших, пи**ец дох*я… Офіційно те одне, а я тобі скажу: 25 900 загиблих. Це, бл**ь, за 2 місяці…

– розповідає окупант своєму другу.

Російський військовий каже, що гинуть не лише звичайні солдати, а й високопосадовці. Зокрема, "прилетіло" одному командирові. Його відвезли до Росії, щоб врятувати, але там він помер.

"Командувачу бригади прилетіло (генеральська посада – СБУ). Кишки йому зібрали назад у живіт, на вертушці відправили… Відвезли до Росії, а там серце вже не витримало…", – додає загарбник.