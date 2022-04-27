Служба безопасности Украины перехватила разговор одного из оккупантов с его папой. Ситуация у врага не лучшая – ВСУ не дают россиянам продвинуться, так что им остается обворовывать только своих.

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Новый уровень мародерства

В разговоре с отцом оккупант сообщает, что украл автомат у кого-то из своих. Кроме того, кража оружия у погибших стала у россиян обычной практикой.

Для того, чтобы не быть пойманными "на горячем", оккупанты прикапывают краденое оружие в надежде за ним вернуться. Показательно, что отец не осуждает поступки отпрыска, но и просит "прикопать что-нибудь и для него".

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