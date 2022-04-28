Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських загарбників. У ній один з рашистів розповів, як вони вкрали танк.

До теми Окупанти крадуть техніку зброю та боєприпаси у своїх убитих товаришів

Йдемо зараз укропів трошити. Віджали у них танк, в*бали у нього пів тонни тротилу. На*башили його болтами, гайками, ху*ками. Обвішали його мінами, зробили з нього дистанційне управління. Зараз на пульті його в село запустимо. Посеред села, як йо*немо! Там буде бабах,

– сказав рашист.

Ворожого військового абсолютно не бентежить, що у селі живуть мирні люди. Навпаки – він з захватом розповідає про криваві плани.

Дивіться відео з перехопленою розмовою окупантів:

У СБУ наголосили, що цю інформацію використають у міжнародних судах, щоб покарати вбивць.

Про що говорили окупанти у попередніх перехоплених розмовах

Росіяни бунтують цілими військовими частинами. Через колосальні втрати ніхто не поспішає їхати на війну в Україну.

На війні гинуть не лише звичайні рядові солдати, а й командири. Один окупант розповів, як збирали назад у живіт кишки командувача бригади. Його відправили на лікування у Росію, однак вижити – не вдалося.

В іншій розмові росіянин розповів, як катував українського військового. По нозі бійця проїхалися колесом, але той так і нічого не сказав окупантам.

Це може вас зацікавити – втрати ворога станом на 28 квітня: відео