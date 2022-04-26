Російські військові не лише беруть в полон українських військових. Вони ще й з величезним задоволенням, про що свідчать перехоплені розмови, катують їх.

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З наших військових "вибивають" інформацію

Спочатку своїми "здобутками" поділився окупант. Він розповів, що їм вдалося спіймати двох військовослужбовців. Їх допитували, але результатів це не дало. Тож одного повели до лісу, а другого залишили.

Після цього окупанти здійснили постріл, щоб показати, що побратима українського бійця убили. Але і це ніяк не вплинуло на військового, котрого продовжували допитувати. Тож, додає орк, підклали його ногу під колесо, проїхалися по ній, але українець все ще мовчав, вражено наголосив загарбник.

Слухайте розмову окупанта зі співробітницею спецслужби:

Співробітниця спецслужб вважає "прийомом" катування українських військових.

Дядько твій до нас приїжджає періодично на перший прийом. Каже: "Не жаліти! Вони йшли убивати". Хлопці їдуть на лікарняні після прийому з поламаними ногами, руками... Ну весело, там весело,

– каже ця мерзотниця.

Маємо надію, що на міжнародному трибуналі вона теж вдосталь розважатиметься. Особливо тоді, коли виголошуватимуть їй вирок.

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