Российские военные не только берут в плен украинских военных. Они еще и с огромным удовольствием, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры, пытают их.

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Из наших военных "выбивают" информацию

Сначала своими "достижениями" поделился оккупант. Он рассказал, что им удалось поймать двоих военнослужащих. Их допрашивали, но результатов это не дало. Так что одного повели в лес, а другого оставили.

После этого оккупанты произвели выстрел, чтобы показать, что побратима украинского бойца убили. Но и это никак не отразилось на военном, которого продолжали допрашивать. Так что, добавляет орк, подложили его ногу под колесо, проехались по ней, но украинец все еще молчал, сказал захватчик.

Слушайте разговор оккупанта с сотрудницей спецслужбы:

Сотрудница спецслужбы считает "приемом" пытки украинских военных.

Дядя твой к нам периодически приезжает на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Ребята едут на больничные после приема с поломанными ногами, руками... Ну весело там, весело,

– говорит эта мерзость.

Надеемся, что на международном трибунале она будет вдоволь развлекаться. Особенно тогда, когда будут выносить приговор.

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