В своих социальных сетях оккупанты уже начинают хвастаться выплатами за "двухсотых". И речь даже не о 2 тысячах долларов, которые обещали захватчикам, которых отправили воевать против Украины.

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Жизнь оккупанта оценили в два мешка сахара

Да, за каждого убитого во время войны "новороса" родным выплатили по 10 тысяч рублей. За эти деньги можно купить два с лишним мешка сахара. Если же говорить о гривне, то говорится о 4044 гривнах по нынешнему курсу.

Хуже всего то, что далеко не все выглядят расстроенными. К примеру, одна из женщин на фото буквально позирует с двумя купюрами по 5 тысяч рублей. Мол, любимого-то нет, но фото должно быть хорошим. И этот цинизм просто невозможно передать словами.

Женщины оккупантов получили 10 тысяч рублей компенсации за смерть родных:

Справедливости ради отметим, что 10 тысяч рублей это достаточно много. Учитывая тот факт, что в России вообще не ценят человеческие жизни. Вы же помните, что "мамки новых рожают". Те же женщины, которые сейчас не гнушаются подачками за убийство своих родных, скоро отправят воевать новую партию пушечного мяса.

Отметим, что на 25 апреля украинским военным удалось уничтожить более 21 900 оккупантов. И это число будет продолжать расти, пока Украина не победит российских захватчиков и страну-агрессора.

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