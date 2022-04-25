В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются из-за большой интенсивности боевых действий. Наибольшие потери враг понес на Северодонецком направлении, говорится о 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й общевойсковой армии России.

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Каковы потери врага в технике

танков – 884,

боевых бронированных машин – 2 258,

артиллерийских систем – 411,

РСЗО – 149,

средств ПВО – 69,

самолетов – 181,

вертолетов – 154,

автомобильной техники – 1 566,

кораблей / катеров – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201.

специальной техники – 28.

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Отметим, что ранее в Генштабе отмечалось, что цель врага не изменилась – разбить войска ООС в Донецкой и Луганской областях. Однако ВСУ дают достойный отпор – только за последние сутки на Донбассе они отбили 7 вражеских атак и уничтожили немало техники.

Смотрите в видео: сводка Генштаба состоянием на утро 25 апреля