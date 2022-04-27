Відомо, що 50-річний житель Харкова збирав інформацію, яка має обмежений доступ. Наступний етап – він планував передати її представникам іноземної держави.

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Слідство встановило, що 35-річний громадянин Китаю збирав відомості, які становлять державну таємницю України. У майбутньому він планував передати їх своїй країні. Для цього чоловік залучив посередника – місцевого жителя.

Домовленість відбулася ще у березні 2021 року. Тоді громадянин Китаю домовився зі співробітником одного з наукових центрів.

У березні 2021 року громадянин КНР домовився зі співробітником одного з наукових центрів, який спеціалізується на фізико-технічних науках, про передачу йому відомостей зі ступенем секретності "Таємно",

– мовиться у повідомленні.

За даними слідства, у цих документах містилася інформація про розробку антикорозійних покриттів.

Громадянина Китаю та посередника затримали у листопаді 2021 року.

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