Саме про одну з таких ситуацій повідомили в Генштабі ЗСУ. Тепер російські окупанти мусять перегруповувати сили.
До теми Російський снаряд влучив у кладовище біля Харкова, є загиблий: моторошні кадри
Відомо, що ворог вивів для відновлення боєздатності на територію Росії батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ. Це сталося через значні втрати в особовому складі та військовій техніці,
– заявили наші воїни.
Також росіяни перемістили з Бєлгородської області Росії на Харківщину батальйонну тактичну групу зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу. Ворог підступно продовжує повітряну розвідку безпілотниками.
Останні новини від Генштабу
- Генштаб розповів про оперативну інформацію на фронті станом на 18:00 28 квітня. Ворожа наступальна операція триває.
- Російські війська продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Вони намагалися утримати Рубіжне на Луганщині, але все було безуспішно і росіяни відступили.
- Як повідомили в Генштабі, ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою, що на Харківщині. Вдалося це завдяки злагодженій роботі сил оборони України.
Що кажуть про ситуацію в Офісі Президента: дивіться відео