Почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Киева российскими военными. Он обратил внимание на циничность ударов, которые нанесли россияне.

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В частности, 27 апреля генсек ООН Гутерреш встречался в Москве с президентом России. Уже на следующий день, по словам Подоляка, в нескольких километрах от Гутерреша раздаются взрывы.

Подоляк поставил под вопрос целесообразность того, что Россия находится в Совбезе ООН.

Ракетные удары по центру столицы в ходе официального визита генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?,

– написал Подоляк.

Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН, – Ермак

Обстрел Киева прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что вокруг Украины должен объединиться весь мир и как можно быстрее остановить Россию.

Это доказательство того, что нам нужна быстрая победа над Россией, и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть,

– отметил Ермак.

Он добавил, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН.

МИД Украины осудило варварский поступок России

Обстрел Киева осудил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в твиттере написал, что россияне нанесли удар по Киеву крылатыми ракетами.

Кулеба отметил, что кроме генсека ООН в Киеве находится и премьер Болгарии Кирилл Петков.

Этим мерзким актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру.

– резюмировал глава МИД.

Россия нанесла ракетный удар по Киеву

Около 18:30 практически по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Около 20:35 в Киеве раздались взрывы. Столичный мэр Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе.

Обстрел Киева произошел во время встречи президента Владимира Зеленского и генсека ООН. Благодаря их встрече появилась надежда, что людей на "Азовстали" удастся спасти.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что находящихся в городе жителей Мариуполя нужно спасти.

Антониу Гутерреш встретился с Зеленским в Киеве: смотрите видео