По состоянию на 18:33 воздушная тревога в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Луганской и Киевской областях. А также – в самом Киеве.

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Кроме того, по состоянию на 18:37 воздушной тревоги нет в таких областях:

Херсонская.

Винницкая

Хмельницкая

Черновицкая

Ивано-Франковска.

Тернопольская.

Волынская.

Львовская.

Закарпатская.

Воздушная тревога сейчас продолжается во многих регионах Украины / Фото alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 27 апреля в Полтавской области воздушная тревога длилась почти всю ночь.

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