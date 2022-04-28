Оккупанты отказываются возвращаться на войну в Украину: российская армия терпит огромные потери. Чтобы компенсировать нехватку личного состава, Кремль прибегает к принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий.

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Потери оккупантов

Количество потерь среди личного состава оккупационных войск превысило 22 тысячи человек. Россияне столкнулись с массовым сопротивлением не только со стороны ВСУ, но и гражданского населения, которое ведет партизанскую войну и борьбу на истощение с оккупантами.

Речь идет как об информировании Вооруженных Сил Украины, так и о перерезании путей поставки военных подразделений страны-оккупанта. Не понимать этого россияне не могут. Отсюда и подходящие настроения. Нравственное состояние оккупантов снижает и понимание того, что их фактически гонят на смерть.

В СМИ появилось видео допроса, захваченного в плен вблизи Рубежного российского оккупанта. Во время допроса пленник рассказал, что он воюет в Рубежном около 10 дней. Боевой дух, по словам оккупанта, ужасен, люди не хотят служить, хотят вернуться домой, а руководство не разрешает.

Они не позволяют нам даже позвонить, питание ужасно, мы в погребах живем, условий никаких нет, никакого обеспечения. Что семья передала из дома, то и носишь. Даже трусов с носками нет... Много (убитых оккупантов – 24 канал). Из 250 (человек – 24 канал) сразу же выкосило половину. Сейчас около 100 человек в нашем батальоне в Рубежном вместе с резервистами. Есть кадыровцы. Если их зажимают, двухсотят, трехсотят, они сразу убегают,

– рассказал он.

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Сакральная дата

В прессе уже неоднократно звучали сообщения о том, что армия РФ пытается выполнить поставленные цели в Украине до конкретных дат. В частности, называли 9 мая как сакральный праздник для страны-оккупанта. Следует говорить и о том, что Путин использует тактику Второй Мировой войны. То есть фактически не считается с потерями личного состава вооруженных сил своего государства.

Если у рашистов задача до 9 мая выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, соответственно, никто не будет считаться с потерями. И это наглядно продемонстрировано последними событиями на территории моей родной Луганщины.

Так, за сутки 26 апреля на территории региона было уничтожено около 200 оккупантов и около 3 десятков единиц бронетехники. То есть, на позиции ВСУ идет российское нашествие. Но несмотря на преобладающее количество оккупационных войск, украинские воины крепко держат оборону. Более того, на отдельных участках, в частности в Запорожской области, переходят в контрнаступление.

Напомню, что на Херсонщине также украинскими войсками были освобождены от оккупантов очередные 5 населенных пунктов. Речь идет о перехвате инициативы у страны-агрессора. Кроме того, россияне не могут не понимать того, что поставки современного оснащения ВСУ снижают шансы оккупантов вернуться домой живыми.

К примеру, советская самоходная установка "Гиацинт" бьет на расстояние до 36 километров. В то же время, последние поставки САУ ведущими странами Запада (Нидерландами, Францией, США) имеют дальность поражения высокоточным боезапасом до 60 км. Это позволяет ВСУ практически беспрепятственно выровнять рельеф в тылу российских оккупантов. Причем, вместе с самими оккупантами.

Этот тезис подтверждается последними событиями не только на территории Украины, но и непосредственно на территории РФ.

Россияне наконец-то начинают понимать: война постучалась и в их двери. Отныне к звукам воздушной тревоги будут привыкать и жители Курской, Воронежской, Белгородской областей. А это не может не влиять на настроения в рядах оккупационных войск. Военные поражения и колоссальные потери демотивируют солдат вооруженных сил российской федерации.

Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 28 апреля с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные войска потеряли почти 23 тысячи военных, а также лишились почти тысячи танков.

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