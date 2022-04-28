Станом на 18:33 повітряна тривога є у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській та Київській областях. А також – у самому Києві.
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Крім того, станом на 18:37 повітряної тривоги немає у таких областях:
- Херсонська.
- Вінницька
- Хмельницька
- Чернівецька
- Івано-франківська.
- Тернопільська.
- Волинська.
- Львівська.
- Закарпатська.
Повітряна тривога зараз триває у багатьох регіонах України / Фото alerts.in.ua
Нагадаємо, в ніч на 27 квітня на Полтавщині повітряна тривога тривала майже всю ніч.
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