Станом на 18:33 повітряна тривога є у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській та Київській областях. А також – у самому Києві.

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Крім того, станом на 18:37 повітряної тривоги немає у таких областях:

Херсонська.

Вінницька

Хмельницька

Чернівецька

Івано-франківська.

Тернопільська.

Волинська.

Львівська.

Закарпатська.

Повітряна тривога зараз триває у багатьох регіонах України / Фото alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня на Полтавщині повітряна тривога тривала майже всю ніч.

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