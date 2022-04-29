Як повідомив представник Пентагону на брифінгу, частина росіян відійшла від Маріуполя. Деякі сили противника рухаються на північний захід.

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Відхід сил окупантів від Маріуполя

Згідно з даними Пентагону, частина військ Росії вирушила з району Маріуполя у бік Запорізької області. Про припинення штурму Маріуполя або захоплення Маріуполя не йдеться – активні бої та бомбардування міста тривають, як і раніше.

Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують завдавати удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто,

– заявили у Пентагоні.

Інші дані Пентагону

У Пентагоні підрахували, що з початку війни росіяни запустили по Україні понад 1900 ракет.

Окупанти не планують висадку десанту на узбережжя Чорного моря. Ворог відійшов якнайдалі від берегів та здійснює лише ракетні обстріли мирних українських міст.

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