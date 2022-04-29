Как сообщил представитель Пентагона на брифинге, часть россиян отошла от Мариуполя. Некоторые силы противника двигаются к северо-западу.

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Уход сил оккупантов от Мариуполя

Согласно данным Пентагона, часть войск России отправилась из района Мариуполя в сторону Запорожской области. О прекращении штурма Мариуполя или захвате Мариуполя речь не идет – активные бои и бомбардировки города продолжаются по-прежнему.

Это не значит, что Мариуполь под их контролем, они продолжают наносить удары по городу. Они бы этого не делали, если бы контролировали город,
– заявили в Пентагоне.

Другие данные Пентагона

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