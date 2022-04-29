Как сообщил представитель Пентагона на брифинге, часть россиян отошла от Мариуполя. Некоторые силы противника двигаются к северо-западу.
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Уход сил оккупантов от Мариуполя
Согласно данным Пентагона, часть войск России отправилась из района Мариуполя в сторону Запорожской области. О прекращении штурма Мариуполя или захвате Мариуполя речь не идет – активные бои и бомбардировки города продолжаются по-прежнему.
Это не значит, что Мариуполь под их контролем, они продолжают наносить удары по городу. Они бы этого не делали, если бы контролировали город,
– заявили в Пентагоне.
Другие данные Пентагона
- В Пентагоне подсчитали, что с начала войны россияне запустили по Украине более 1900 ракет.
- Оккупанты не планируют высадку десанта на побережье Черного моря. Враг отошел подальше от берегов и осуществляет только ракетные обстрелы мирных украинских городов.
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