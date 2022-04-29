В Пентагоне сообщили о деятельности российских оккупантов в Черном и Азовском морях. Высадку десанта возле Одессы или Николаева враг пока не планирует.

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Россияне в Черном и Азовском морях

По мнению Пентагона, российские корабли в Черном море демонстрируют силу и вынуждают ВСУ оставаться возле Одессы и Николаева. Никаких признаков для высадки десанта или приближения к побережью не наблюдается. Единственные удары, которые наносит враг из акватории Черного моря – это запуск крылатых ракет по мирным украинским городам.

Что касается российского флота в Азовском море, то он выполняет задачу пополнения сил россиян на Юге.

Россияне в Черном море

Британская разведка сообщала о том, что в Черном море находится около 20 российских кораблей.

Высаживать десант россияне боятся – у них нет достаточных сил и отрезаны от обеспечения.

Также россияне не хотят повторить судьбы своего флагмана "Москва", поэтому решили держаться подальше от украинского берега.

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