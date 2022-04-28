Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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Будет ли помогать России Приднестровье

По мнению эксперта. Путин начал там провокации, чтобы втянуть Приднестровье в войну против Украины.

Однако непонятно, как Россия хочет мобилизовать людей из другой республики, если она просто ведет спецоперацию. Они пытаются "расшатывать" ситуацию, но это безуспешно. В самом Приднестровье мало кто ведется на такие выбросы от России,

– заявил Мусиенко.

По его словам, в российском сценарии не видно ключевого – за счет чего они думают применять эту группировку войск.

"Во-первых, количества военных, которые там есть, недостаточно, чтобы самостоятельно совершать наступление на Одесскую область. Во-вторых, надо понимать, что этот контингент отрезан от тылового обеспечения, туда нельзя доставить боеприпасы", – подчеркнул эксперт.

Россия боится взорвать десант возле Одессы

Военный эксперт уверяет, что России не удался сценарий по прорыву в направлении Одессы. Они не прошли даже Николаев. Попытки десанта, которые были возле Одессы, тоже отвергли ВСУ.

На сегодняшний день в России есть еще не менее 5 десантных кораблей, которые готовы сейчас к использованию в Черном море. Но выглядит так, что они не решаются к высадке десанта после потопа крейсера "Москва".

– говорит Мусиенко.

Эксперт считает, что если бы контингент из Приднестровья действовали с целью соединения и двигались по 2 – 3 направлениям, тогда у них могло бы что-то и получиться.

Почему Россия не смогла высадить десант

По мнению эксперта, на это повлияли и тотальный провал действий России, и молниеносные действия ВСУ. Если бы эффективно не было утоплено "Москву", возможно, сейчас россияне еще пытались бы взорвать десант.

"Но после того, как они увидели, что укрепляется Юг и есть противокорабельные ракеты, они опасаются это делать. Проблема еще в том, что они строят эти десантные корабли, потому что таких в России больше не производят", – добавил Мусиенко.

К слову, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что из-за возможных провокаций в Приднестровье возникла паника. Люди боятся, что вскоре российские оккупанты придут "освобождать" их с ракетами, поэтому массово убегают с территории.

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