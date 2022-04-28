По его словам, о минах сообщали еще в начале марта 2022 года. Тогда оказалось, что россияне забросили в Черное море более 400 штук. Об этом спикер Одесской ОВА рассказал в прямом эфире телеканала "Рада".

Важно Под Мелитополем "самоликвидировался" мост, которым оккупанты поставляли оружие из Крыма, – Братчук

"Маркировка свидетельствует о том, что эти мины были захвачены рашистами еще в 2014 году", – отметил Сергей Братчук.

Известно, что их прибивало и к Турции, где их разминировали и обезвреживали. А также к берегам Румынии и Болгарии.

Российские маневры у берегов Одессы

Сергей Братчук сообщил, что у оккупантов происходит определенная перегруппировка. Однако россияне отошли, как они считают, на безопасное для них расстояние.

"Сейчас не приближаются к нашему побережью, потому что понимают: встреча с экипажем ракетного крейсера "Москва" – не самая хорошая перспектива для тех, кто пришел и воюет против нашего государства. Но их шансы встретиться – очень велики", – отметил Братчук.

Что известно о затоплении крейсера "Москва"

13 апреля, появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва" – это судно атаковало остров Змеиный.

В ВСУ подтвердили, что крейсер загорелся благодаря использованию украинской противокорабельной ракеты "Нептун".

"Москва" стала самой дорогой техникой России, которую ВСУ уничтожали с начала полномасштабной войны.

России пришлось признать, что крейсер "Москва" ушел под воду. Однако обвинили они в этом плохие погодные условия.

Впоследствии в сети показали, как пылал и тонул крейсер "Москва".

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