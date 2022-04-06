Министерство обороны заявило, что мину зафиксировали в водах в районе острова Кефкен. Ее заметил самолет морской охраны Турции.

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Турция обнаружила еще одну мину в Черном море

В ведомстве отметили, что после обнаружения в Черном море мины команда подводной безопасности быстро прибыла на место инцидента. Мину обезопасили, начались работы по ее нейтрализации.

К слову, нашли мину вблизи болгарской границы.

Попередній інцидент з міною

26 марта Турция перекрывала движение судов проливом Босфор из-за мины. Вероятно, одну из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее. После навигацию проливом восстановили.

Турция обратилась к украинской и российской сторонам с запросом о консультациях.

По информации турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца. Скорее всего, именно их применили россияне для минирования моря.

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