Міністерство оборони заявило, що міну зафіксували у водах в районі острова Кефкен. Її помітив літак морської охорони Туреччини.

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Туреччина виявила ще одну міну в Чорному морі

У відомстві зазначили, що після виявлення в Чорному морі міни команда підводної безпеки швидко прибула на місце інциденту. Міну убезпечили, почалися роботи з її нейтралізації.

До слова, зайшли міну поблизу болгарського кордону.

Попередній інцидент з міною

26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну. Ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її. Опісля навігацію протокою відновили.

Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації.

За інформацією турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка. Найімовірніше, саме їх застосували росіяни для мінування моря.

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