После этого движение судов в проливе Босфор прекратили в оба направления.

К теме ВМС Турции предупреждают о возможных дрейфовых минах в Черном море

Утром на берегу Босфора гражданское коммерческое судно обнаружило объект, похожий на мину. Группы подводной обороны (SAS) быстро прибыли на место инцидента,

– отметили в ведомстве.

Впоследствии в Минобороны страны сообщили, что миноподобный объект был закрыт командами SAS и уже начаты действия по его обезвреживанию.

Напомним, оккупанты установили мины в районе острова Змеиный. Также была информация о том, что установили их еще в районе устья Дуная. В то же время, россияне хотели обвинить в этом Украину. Для этого даже было распространено официальное обращение с предупреждением кораблей.

Ситуацию по заминированию моря прокомментировал руководитель проектов Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Делают россияне все через одно "известное" место, ведь если вы обнаружили в море мины, то откуда знаете, что их 420? Вы их посчитали перед тем, как ставить – тогда это выглядит логичным,

– сказал Андрей Клименко.