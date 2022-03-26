После этого движение судов в проливе Босфор прекратили в оба направления.
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Утром на берегу Босфора гражданское коммерческое судно обнаружило объект, похожий на мину. Группы подводной обороны (SAS) быстро прибыли на место инцидента,
– отметили в ведомстве.
Впоследствии в Минобороны страны сообщили, что миноподобный объект был закрыт командами SAS и уже начаты действия по его обезвреживанию.
Напомним, оккупанты установили мины в районе острова Змеиный. Также была информация о том, что установили их еще в районе устья Дуная. В то же время, россияне хотели обвинить в этом Украину. Для этого даже было распространено официальное обращение с предупреждением кораблей.
Ситуацию по заминированию моря прокомментировал руководитель проектов Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Делают россияне все через одно "известное" место, ведь если вы обнаружили в море мины, то откуда знаете, что их 420? Вы их посчитали перед тем, как ставить – тогда это выглядит логичным,
– сказал Андрей Клименко.
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