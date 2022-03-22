В Военно-морских силах Турции обнародовали сообщение – предостережение о дрейфующих минах в Черном море.
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Возможные дрейфующие мины в Черном море
Мины были установлены в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Мины могут отсоединиться и стать дрейфующими,
– говорится в сообщении.
ВМС Турции попросили все корабли, находящиеся в этом районе, следить за дрейфующими минами и сразу сообщать об их местонахождении.
Напомним, ранее руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, что Россия заминировала пути от Босфора до Одессы, традиционно заявив о "украинские" мины.
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