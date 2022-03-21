К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук 21 марта.

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В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава Богу, нет,

– говорит Братчук.

К слову, утром 21 марта сообщали, что в акватории Черного моря заметили 2 корабля оккупантов.

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