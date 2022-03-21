Корабли оккупантов заметили утром 21 марта. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА.
Обратите внимание Морская торговля сейчас невозможна, это может иметь серьезные последствия, – капитан Рыженко
Их появление носит демонстрационный характер с целью психологического давления,
– говорит Сергей Братчук.
К слову, 18 марта появилась информация, что оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы. Всем капитанам судов соврали, что это – украинские мины.
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