Корабли оккупантов заметили утром 21 марта. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА.

Обратите внимание Морская торговля сейчас невозможна, это может иметь серьезные последствия, – капитан Рыженко

Их появление носит демонстрационный характер с целью психологического давления,

– говорит Сергей Братчук.

К слову, 18 марта появилась информация, что оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы. Всем капитанам судов соврали, что это – украинские мины.

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