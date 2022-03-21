Кораблі окупантів помітили зранку 21 березня. Про це повідомив речник Одеської ОВА.
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Їхня поява має демонстраційний характер з метою психологічного тиску,
– каже Сергій Братчук.
До слова, 18 березня з'явилася інформація, що окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси. Натомість усім капітанам суден збрехали, що це – українські міни.
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