Попередження про загрозу начебто через українців міський порт Сочі вже розіслав. Про це повідомив керівник проєктів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко 18 березня.
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У повідомленні від окупантів до суден у регіоні мовиться про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".
Звернення до капітанів суден / Фото Андрія Клименка
Андрій Клименко заявив, що за даними джерел BlackSeaNews, мовиться про мінування з боку Чорноморського флоту Росії. Напрямок – від Босфору в напрямку Одеси.
Він також додав, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо.
Площа, яку могли замінувати / Фото Андрія Клименка
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