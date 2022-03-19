Попередження про загрозу начебто через українців міський порт Сочі вже розіслав. Про це повідомив керівник проєктів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко 18 березня.

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У повідомленні від окупантів до суден у регіоні мовиться про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".



Звернення до капітанів суден / Фото Андрія Клименка

Андрій Клименко заявив, що за даними джерел BlackSeaNews, мовиться про мінування з боку Чорноморського флоту Росії. Напрямок – від Босфору в напрямку Одеси.

Він також додав, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо.



Площа, яку могли замінувати / Фото Андрія Клименка

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