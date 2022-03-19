Втім, це лише тимчасово. Про це у ніч проти 19 березня повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення.

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Інформація від ЗСУ

У Генштабі пояснили, що окупанти змогли частково досягти успіху в Донецькому операційному районі. Тож на якийсь час Україна буде позбавлена виходу до Азовського моря. Водночас на підступах до Миколаєва росіяни були зупинені спільними діями підрозділів Сил оборони.

Про те, що Росія хоче позбавити Україну виходів до Чорного та Азовського морів, у Генштабі попереджали ще на початку березня. Вони зосередилися на цьому, оскільки не змогли захопити Київ.

Зверніть увагу! Одразу ж після вторгнення Росія фактично перекрила Чорне та Азовське моря. У МВС тоді пояснили, що ворог готується й до морської війни з Україною.

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