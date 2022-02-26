Із такою заявою о 15 годині 26 лютого виступив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Російські найманці називають свої дії "контртерористичною операцією", хоча насправді вона окупаційна. Українські силовики та військові готові дати відсіч.

"Ми будемо воювати і на морі та, як казав Черчилль, будемо битися і на пляжах", – наголосив Денисенко.

Водночас керівник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко пояснив, що повідомлення про окупаційну операцію від росіян отримали українські кораблі по міжнародному радіоканалу.

Відомо, що група кораблів Росії зупиняє судна в морях. Експерти кажуть, що для оборони України це некритично, але це додатковий аргумент для чергового посилення санкцій проти країни-агресорки.

Заява МВС про морську війну: дивіться відео

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