Таке рішення пов'язане з тривалими обстрілами Харкова упродовж останніх двох днів. Захисникам міста вдалося відбивати не лише ворожі напади, а й диверсійні.

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За словами Синєгубова, диверсанти працювали по житлових будинках. Вони ставили мітки для артилерійських залпів і можливих виступів десантних груп.

Враховуючи викладене, керівництвом держави було прийнято рішення запровадити комендантську годину з 18:00 до 6:00. Пересування містом Харковом повністю буде заборонено,

– наголосив голова Харківської ВЦА.

Пересування містом заборонене як пішки, так і на авто. Цивільний транспорт без спеціальних військових позначок ліквідуватимуть.

"Будь-хто, хто перебуватиме на вулиці й буде неідентифікований як військовослужбовець Збройних сил України або Національної поліції, Нацгвардії, так само буде ліквідовуватися", – наголосив Синєгубов.

До таких дій місцева влада вдається для знищення диверсійних груп, які прицільно працюють по Харкову. Громадян України просять з розумінням поставитися до запроваджених заходів.

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