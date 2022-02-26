Про це повідомили журналісти Суспільного з посиланням на радницю голови Сумської військової адміністрації Альону Бояринову 26 лютого.

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"Тростянець. У місті працюють снайпера. Цивільним не можна виходити на вулицю!", заявила Альона Бояринова.

Раніше голова військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про бої на околицях Сум. Звичайним жителям наказали сидіти вдома подалі від вікон.

"Наша тероборона тримає опір", наголосив Живицький.

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