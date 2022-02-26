Про це повідомили журналісти Суспільного з посиланням на радницю голови Сумської військової адміністрації Альону Бояринову 26 лютого.

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"Тростянець. У місті працюють снайпера. Цивільним не можна виходити на вулицю!", – заявила Альона Бояринова.

Раніше голова військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про бої на околицях Сум. Звичайним жителям наказали сидіти вдома подалі від вікон.

"Наша тероборона тримає опір", – наголосив Живицький.

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