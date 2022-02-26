Цинічне повідомлення українські судна отримують просто зараз на 16 міжнародному радіоканалі, повідомив керівник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

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За його даними, окупаційну операцію проводять: імовірно, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту Росії, командир ракетного крейсера "Москва" (флагманський корабель дивізії та ЧФ) та підпорядковані їм командири кораблів (безпосередні виконавці на кораблях – вахтові офіцери та зв'язківці).

Весь район в північно-західній частині Чорного моря, на північ від паралелі розташування острова Зміїного – N 45-21 – перекритий групою кораблів на чолі з крейсером "Москва"... Ці кораблі РФ протизаконно вимагають від суден під прапорами різних держав, які рухаються з Одеси, Дунаю в напрямку Босфору, а також у зустрічному напрямку до портів України – зупинятись, – повідомив Клименко.

Повністю перекрите також Азовське море: морський трафік для суден з / до українських портів Маріуполь та Бердянськ припинений.

Водночас для оборони України це наразі не критично, пояснив професор Одеської юридичної академії Борис Бабін. А от для санкцій проти агресора – дуже. Сподіваємось на оперативну реакцію міжнародної спільноти.

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