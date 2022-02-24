Спочатку Путін заявив про початок проведення спеціальної військової операції. Він офіційно наказав ввести війська на територію окупованого Донбасу.

Важливо Росія почала війну проти України: ворожі війська на Донбасі

Президент держави-агресорки зухвало заявив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає ЗСУ здатись.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Хронологія подій

7:39 Сайт ДСНС не працює через кібератаку.

7:36 У Херсоні та Івано-Франківську горять аеропорти.

7:32 Мер міста Васильків Наталія Баласинович, повідомила, що обстріляли аеродром.

7:32 У Черкаській області оголосили евакуацію населення в радіусі 16 кілометрів.

7:30 ЗСУ наголошує, що ситуація контрольована. Армія відбиває атаки противника.

7:26 Українські повітряні сили збили частину ракет і продовжують функціонувати.

7:26 У ДПСУ повідомили, що Росія атакує з боку окупованого Криму та по всьому північному фланзі: у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

7:20 ЗМІ повідомляють про 2 потужні вибухи в Маріуполі.

7:18 Горить аеропорт в Чугуєві, росіяни завдали удару по ньому.

7:18 У російській Держдумі заявили, мовляв, "Росія не збирається захоплювати Україну". Цинічно кажуть, що "захищають псевдореспубліки".

7:15 У міністерстві оборони Росії визнали, що розпочали обстріли по Україні. Заявили, що наносять удари по військових об'єктах.

7:15 Влада Києва повідомила мешканців столиці про повітряну загрозу над містом. Населення закликали евакуюватися у місця укриття цивільного захисту у разі увімкнення сирен.

7:15 У Горлівці, що на Донеччині, вимкнули світло. Там нема зв'язку та не працює провідниковий інтернет.

7:12 Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

7:11 Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів свого міста не виходити з власних домівок.

7:11 У Києві увімкнули сирени.

7:00 В Луганській області евакуюють жителів. Збір місцевих відбувається на залізничних станціях.

6:55 Бойовики заявили, що розпочинають штурм підконтрольного Україні Щастя.

6:46 Зеленський заявив, що в Україні запроваджують воєнний стан.

6:45 Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він закликав громадян бути спокійними та залишатися вдома.

Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

6:43 Мер Києва Віталій Кличко опублікував звернення до жителів столиці. Він закликав людей залишатись вдома та тримати напоготові "тривожну валізку".

6:42 У Харкові атакували телецентр.

6:35 На українську територію зайшли танки з окупованого Криму. Обстрілюють Маріуполь.

6:24 З аеропорту "Бориспіль" евакуюють пасажирів і персонал.

6:03 Росія обстрілює кордон з артилерії. Агресор атакує прикордонні пункти.

5:59 Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія здійснила "безрозсудний напад" на Україну.

5:58 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував, що Путін щойно розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

5:56 Війська Росії перейшли кордон біля Харкова.

5:55 В Одесі та Маріуполі висадився російський десант. Сили Чорноморського флоту розпочали десантну операцію у Чорному та Азовському морях.

Відео атаки на Маріуполь:

5:50 Україна закриває авіапростір. Попередили про високий ризик безпеки для цивільної авіації.

5:28 Російські "Гради" б'ють вздовж усього кордону. Повідомляють про атаку від Луганська до Житомира.

5:15 Очевидці почали публікувати повідомлення про вибухи в українських містах. По Києву, Харкову, Маріуполю почались ракетні удари.

Столицю обстрілювали крилатими та балістичними ракетами. Люди повідомляють про звуки обстрілів у районі Подолу, на Арсенальній, на Позняках, на Дарницькій та на Печерську.

Ворог атакує Одесу та Дніпро, дивіться відео:

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