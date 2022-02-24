Спочатку Путін заявив про початок проведення спеціальної військової операції. Він офіційно наказав ввести війська на територію окупованого Донбасу.
Важливо Росія почала війну проти України: ворожі війська на Донбасі
Президент держави-агресорки зухвало заявив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає ЗСУ здатись.
Хронологія подій
7:39 Сайт ДСНС не працює через кібератаку.
7:36 У Херсоні та Івано-Франківську горять аеропорти.
7:32 Мер міста Васильків Наталія Баласинович, повідомила, що обстріляли аеродром.
7:32 У Черкаській області оголосили евакуацію населення в радіусі 16 кілометрів.
7:30 ЗСУ наголошує, що ситуація контрольована. Армія відбиває атаки противника.
7:26 Українські повітряні сили збили частину ракет і продовжують функціонувати.
7:26 У ДПСУ повідомили, що Росія атакує з боку окупованого Криму та по всьому північному фланзі: у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
7:20 ЗМІ повідомляють про 2 потужні вибухи в Маріуполі.
7:18 Горить аеропорт в Чугуєві, росіяни завдали удару по ньому.
7:18 У російській Держдумі заявили, мовляв, "Росія не збирається захоплювати Україну". Цинічно кажуть, що "захищають псевдореспубліки".
7:15 У міністерстві оборони Росії визнали, що розпочали обстріли по Україні. Заявили, що наносять удари по військових об'єктах.
7:15 Влада Києва повідомила мешканців столиці про повітряну загрозу над містом. Населення закликали евакуюватися у місця укриття цивільного захисту у разі увімкнення сирен.
7:15 У Горлівці, що на Донеччині, вимкнули світло. Там нема зв'язку та не працює провідниковий інтернет.
7:12 Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.
7:11 Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів свого міста не виходити з власних домівок.
7:11 У Києві увімкнули сирени.
7:00 В Луганській області евакуюють жителів. Збір місцевих відбувається на залізничних станціях.
6:55 Бойовики заявили, що розпочинають штурм підконтрольного Україні Щастя.
6:46 Зеленський заявив, що в Україні запроваджують воєнний стан.
6:45 Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він закликав громадян бути спокійними та залишатися вдома.
Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
6:43 Мер Києва Віталій Кличко опублікував звернення до жителів столиці. Він закликав людей залишатись вдома та тримати напоготові "тривожну валізку".
6:42 У Харкові атакували телецентр.
6:35 На українську територію зайшли танки з окупованого Криму. Обстрілюють Маріуполь.
6:24 З аеропорту "Бориспіль" евакуюють пасажирів і персонал.
6:03 Росія обстрілює кордон з артилерії. Агресор атакує прикордонні пункти.
5:59 Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія здійснила "безрозсудний напад" на Україну.
5:58 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував, що Путін щойно розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.
5:56 Війська Росії перейшли кордон біля Харкова.
5:55 В Одесі та Маріуполі висадився російський десант. Сили Чорноморського флоту розпочали десантну операцію у Чорному та Азовському морях.
Відео атаки на Маріуполь:
5:50 Україна закриває авіапростір. Попередили про високий ризик безпеки для цивільної авіації.
5:28 Російські "Гради" б'ють вздовж усього кордону. Повідомляють про атаку від Луганська до Житомира.
5:15 Очевидці почали публікувати повідомлення про вибухи в українських містах. По Києву, Харкову, Маріуполю почались ракетні удари.
Столицю обстрілювали крилатими та балістичними ракетами. Люди повідомляють про звуки обстрілів у районі Подолу, на Арсенальній, на Позняках, на Дарницькій та на Печерську.
Ворог атакує Одесу та Дніпро, дивіться відео:
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