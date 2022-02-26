С таким заявлением в 15 часов 26 февраля выступил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Российские наемники называют свои действия "контртеррористической операцией". Украинские силовики и военные готовы дать отпор.

"Мы будем воевать и на море и, как говорил Черчилль, будем сражаться и на пляжах", – подчеркнул Денисенко.

В то же время, руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко пояснил, что сообщение об оккупационной операции от россиян получили украинские корабли по международному радиоканалу.

Известно, что группа кораблей России останавливает суда в морях. Эксперты говорят, что для обороны Украины это некритично, но это дополнительный аргумент для очередного ужесточения санкций против страны-агрессора.

Заявление МВД о морской войне: смотрите видео

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