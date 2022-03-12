Відповідну інформацію повідомили після 16 днів війни, яку Росія почала проти України. Зокрема мовиться про безпечний вихід кораблів.

Зауважте На Сумщині погодили "зелені коридори" на 12 березня

ООН планує безпечно вивезти кораблі з Чорного та Азовського морів

Міжнародна морська організація ООН працюватиме над створенням безпечного морського коридору, за яким торгові судна, що перебувають нині у Чорному та Азовському морях, та їхні екіпажі зможуть покинути ці райони,

– мовиться у повідомленні.

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