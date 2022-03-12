Соответствующую информацию сообщили после 16-ти дней войны, которую Россия начала против Украины. В частности, речь идет о безопасном выходе кораблей.
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ООН планирует безопасно вывезти корабли из Черного и Азовского морей.
Международная морская организация ООН будет работать над созданием безопасного морского коридора, по которому торговые суда, которые находятся в Черном и Азовском морях, и их экипажи смогут покинуть эти районы,
– говорится в сообщении.
После проведения виртуального совещания сообщили, что:
- морской коридор "позволит безопасно эвакуировать моряков и суда из районов повышенного риска и пострадавших районов Черного и Азовского морей в безопасное место";
- генсекретарь IMO Китак Лим заявил, что он предан немедленным действиям по реализации безопасного морского коридора в сотрудничестве и содействии соответствующих сторон, включая прибрежные государства.
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