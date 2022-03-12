Соответствующую информацию сообщили после 16-ти дней войны, которую Россия начала против Украины. В частности, речь идет о безопасном выходе кораблей.

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ООН планирует безопасно вывезти корабли из Черного и Азовского морей.

Международная морская организация ООН будет работать над созданием безопасного морского коридора, по которому торговые суда, которые находятся в Черном и Азовском морях, и их экипажи смогут покинуть эти районы,

– говорится в сообщении.

После проведения виртуального совещания сообщили, что:

морской коридор "позволит безопасно эвакуировать моряков и суда из районов повышенного риска и пострадавших районов Черного и Азовского морей в безопасное место";

генсекретарь IMO Китак Лим заявил, что он предан немедленным действиям по реализации безопасного морского коридора в сотрудничестве и содействии соответствующих сторон, включая прибрежные государства.

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