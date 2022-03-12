Відповідну інформацію о 03:28 12 березня повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Зокрема про це вдалось домовиться після того, як окупанти цинічно обстрілюють гуманітрані коридори навіть після їхнього погодження.

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На Сумщині погодили гуманітарні коридори

Сумщина! Погоджено "зелені коридори" на 12 березня 2022 року,

– написав Живицький.

Зокрема влада погодила напрямки руху по яких не будуть атакувати окупанти та зможуть виїхати люди:

Тростянець – Полтава : Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті;

: Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті; Суми – Полтава : Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця – автобуси для вивезення людей;

: Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця – автобуси для вивезення людей; Лебедин – Полтава : Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З Лебедина виїжджають колони людей на власних авто та автобусах;

: Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З Лебедина виїжджають колони людей на власних авто та автобусах; Конотоп – Полтава : Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Конотоп виїжджають колони людей на власних авто та автобусах;

: Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Конотоп виїжджають колони людей на власних авто та автобусах; Велика Писарівка – Полтава : Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава. Із селища Велика Писарівка – на власних авто та автобусах;

: Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава. Із селища Велика Писарівка – на власних авто та автобусах; Краснопілля – Полтава: Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Дмитро Живицький розповів, що повідомить в телеграмі про час збору та місця виїзду колон.

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