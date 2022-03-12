Також, крім танків, захопити вдалося й САУ – самохідну артилерійську установку. За його ж словами, щонайменше двоє окупантів – ліквідовані.
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На Сумщині тероборона захопила ворожі танки
"Тероборона Сумщини чинить супротив щодня: збирає трофеї та знешкоджує ворога!" – написав Дмитро Живицький.
16-й день війни.Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танки фашистської Росії та одну САУ,
– відзвітував голова ОВА.
І додав, що у підсумку маємо ще щонайменше двох "смажених чебуреків" – ліквідованих окупантів.
Ворожі танки, захоплені теробороною / Фото Живицького
Нищимо ворогів! / Фото Живицького
Також можна переглянути показове відео, як на Сумщині захопили ворожі танки:
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