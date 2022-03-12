Также кроме танков захватить удалось и САУ – самоходную артиллерийскую установку. По его же словам, по меньшей мере двое оккупантов – ликвидированы.
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В Сумской области тероборона захватила вражеские танки
"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление каждый день: собирает трофеи и обезвреживает врага!" – написал Дмитрий Живицкий.
16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ,
– отчитался глава ОВА.
И добавил, что в итоге имеем еще по меньшей мере два "жареных чебурека" – ликвидированных оккупантов.
Вражеские танки, захваченные терробороной / Фото Живицкого
Уничтожаем врагов! / Фото Живицкого
Также можно посмотреть показательное видео, как на Сумщине захватили вражеские танки:
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