Также кроме танков захватить удалось и САУ – самоходную артиллерийскую установку. По его же словам, по меньшей мере двое оккупантов – ликвидированы.

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В Сумской области тероборона захватила вражеские танки

"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление каждый день: собирает трофеи и обезвреживает врага!" – написал Дмитрий Живицкий.

16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 ​​танка фашистской России и одну САУ,

– отчитался глава ОВА.

И добавил, что в итоге имеем еще по меньшей мере два "жареных чебурека" – ликвидированных оккупантов.



Вражеские танки, захваченные терробороной / Фото Живицкого



Уничтожаем врагов! / Фото Живицкого

Также можно посмотреть показательное видео, как на Сумщине захватили вражеские танки: