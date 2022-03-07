В Украине уже вторую неделю идет война. С ней на украинские земли пришел российский захватчик. Об основных событиях борьбы с врагом читайте в хронологии.

Предыдущая неделя Россия напала на Украину: хронология основных событий

Хронология событий

7 марта

Дополняем новость…

01:40 Арахамия заявил, что Украина готова обсуждать модели безопасности вне НАТО.

01:35 Пентагон: Россия применила 95% группировки для вторжения в Украину.

01:25 Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу с начала войны.

01:04 Враг нанес ракетный удар по селу Тузлы в Одесской области с моря.

00:52 ВСУ освободили Чугуев на Харьковщине, оккупантам нанесли большие потери

00:50 Генштаб: группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.

00:38 В Мариуполе помещение СММ ОБСЕ пострадало от обстрела врага: последнюю группу миссии эвакуируют.

00:31 Министр Шкарлет: из-за атак врага в Украине 211 школ либо повреждены, либо полностью разрушены.

00:22 Вечерние обстрелы в Житомирской области: пострадал человек, разрушены здания.

00:13 Оккупанты продолжают бомбить жилые кварталы Харькова: снаряд мог попасть в многоэтажку.

00:05 К Белому дому несут игрушки и фото детей, погибших от рук России… Закройте небо над Украиной!