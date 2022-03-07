В Україні вже другий тиждень триває війна. З нею на українські землі прийшов російський загарбник. Про основні події боротьби України з ворогом читайте у хронології.
Попередній тиждень Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Хронологія подій
7 березня
Доповнюємо новину…
01:40 Арахамія заявив, що Україна готова обговорювати моделі безпеки поза НАТО.
01:35 Пентагон: Росія застосувала 95% угруповання для вторгнення в Україну.
01:25 Мільйон біженців виїхали з України до Польщі від початку війни.
01:04 Ворог завдав ракетний удар по селищу Тузли в Одеській області з моря.
00:52 ЗСУ звільнили Чугуїв на Харківщині, окупантам завдали великих втрат
00:50 Генштаб: угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва.
00:38 У Маріуполі приміщення СММ ОБСЄ постраждало від обстрілу ворога: останню групу місії евакуюють.
00:31 Міністр Шкарлет: через атаки ворога в Україні 211 шкіл або пошкоджені, або повністю зруйновані.
00:22 Вечірні обстріли на Житомирщині: постраждала людина, зруйновані будівлі.
00:13 Окупанти продовжують бомбити житлові квартали Харкова: снаряд міг влучити у багатоповерхівку.
00:05 До Білого дому несуть іграшки та фото дітей, які загинули від рук Росії… Закрийте небо над Україною!