В Україні вже другий тиждень триває війна. З нею на українські землі прийшов російський загарбник. Про основні події боротьби України з ворогом читайте у хронології.

Попередній тиждень Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Хронологія подій

7 березня

Доповнюємо новину…

01:40 Арахамія заявив, що Україна готова обговорювати моделі безпеки поза НАТО.

01:35 Пентагон: Росія застосувала 95% угруповання для вторгнення в Україну.

01:25 Мільйон біженців виїхали з України до Польщі від початку війни.

01:04 Ворог завдав ракетний удар по селищу Тузли в Одеській області з моря.

00:52 ЗСУ звільнили Чугуїв на Харківщині, окупантам завдали великих втрат

00:50 Генштаб: угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва.

00:38 У Маріуполі приміщення СММ ОБСЄ постраждало від обстрілу ворога: останню групу місії евакуюють.

00:31 Міністр Шкарлет: через атаки ворога в Україні 211 шкіл або пошкоджені, або повністю зруйновані.

00:22 Вечірні обстріли на Житомирщині: постраждала людина, зруйновані будівлі.

00:13 Окупанти продовжують бомбити житлові квартали Харкова: снаряд міг влучити у багатоповерхівку.

00:05 До Білого дому несуть іграшки та фото дітей, які загинули від рук Росії… Закрийте небо над Україною!