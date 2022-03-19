Предупреждение об угрозе якобы из-за украинцев городской порт Сочи уже разослал. Об этом сообщил руководитель проектов в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко 18 марта.
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В сообщении от оккупантов к судам в регионе говорится об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, которые дрейфуют в Черном море".
Обращение к капитанам судов / Фото Андрея Клименко
Андрей Клименко заявил, что по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны Черноморского флота России. Направление – от Босфора в направлении Одессы.
Он также добавил, что мины, которые дрейфуют в штормовом море подсчитать невозможно.
Площадь, которую могли заминировать / Фото Андрея Клименко
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