На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук 21 березня.

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Унаслідок ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає,

– каже Братчук.

До слова, зранку 21 березня повідомляли, що в акваторії Чорного моря помітили 2 кораблі окупантів.

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