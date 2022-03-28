Мину заметили рыбаки
Румынские СМИ пишут, что Минобороны Румынии подтвердило обнаружение мины. Дрейфующую мину заметили моряки с румынского рыболовецкого судна "Олимпус-1".
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Ее нашли в районе Capu Midia. Капитан доложил о ней в 8:10. Начальство военно-морских сил после этого отдало распоряжение о поисковой операции в этом районе.
Сообщается, что минный тральщик "Вице-адмирал Константин Балеску" начал поисковые работы в зоне в 70 – 72 километрах от берега в районе городов Корбу и Нэводари.
Россия заминировала Черное море
- В Турции 28 марта во второй раз заявили об обнаружении в Черном море мины. Мину обнаружили на морском побережье Инеада в провинции Кыркларели.
- Другую мину Турция обнаружила 26-го марта в проливе Босфор. Из-за этого движение судов в проливе Босфор временно прекратили.
- По данным СМИ, Россия разместила около 450 мин в Черном море, обвинив в этом Украину.
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