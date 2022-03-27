Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Внимание Авиация ВСУ нанесла удары по объектам оккупантов: уничтожены 12 беспилотников и самолет

Рашисты продолжают использовать Черное море для нанесения ударов по Украине. Их "армия" способна воевать только из-за угла,

– отметил Братчук.

Но добавил, что в открытом сражении московиты полностью проигрывают.

Разведка Великобритании доложила, что Россия запускает бомбы по Украине издалека , потому что бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

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